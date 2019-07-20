В Москве началась седьмая подряд акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу

На Трубной площади в Москве началась акция протеста с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Трансляцию ведет ютьюб-канал «Рупор Москвы».

Судя по кадрам записи, в начале акции на Трубной площади находились несколько десятков человек. Некоторые из них держали в руках флаги.

Москва вышла на Трубную площадь.День 7 / LIVE 20.07.19 Рупор Москвы

Акция началась спустя несколько часов после согласованного митинга на проспекте Сахарова, участники которого потребовали допустить независимых кандидатов до выборов. На митинг пришли более 20 тысяч человек. На митинге оппозиционер Алексей Навальный предложил устроить массовую акцию 27 июля у здания мэрии Москвы, если кандидатов не зарегистрируют.

Акции в поддержку независимых кандидатов проходят на Трубной площади ежедневно, начиная с 14 июля.