Трамп предложил Швеции лично поручиться за рэпера A$AP Rocky, арестованного в Стокгольме

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Швеции Стефану Лёвену лично поручиться за американского рэпера A$AP Rocky, чтобы его выпустили из-под ареста. Об этом Трамп сообщил в твиттере.

Трамп во время телефонного разговора заверил премьера Швеции, что рэпер не попытается скрыться от правосудия.

Как отмечает Associated Press, премьер-министр Швеции ранее сказал, что шведская судебная система независима от других органов власти.

В начале июля суд в Стокгольме арестовал рэпера A$AP Rocky, которого задержали, заподозрив в нападении на двух человек в центре Стокгольма. Сам музыкант утверждал, что защищался от назойливых прохожих.

A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) — один из самых популярных современных рэперов США. Два его первых альбома занимали первые места в хит-параде Billboard.