Суд Стокгольма арестовал рэпера A$AP Rocky. Под угрозой его концерт в Москве
Окружной суд Стокгольма принял решение арестовать американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс), задержанного ранее за участие в драке.
Прокурор должен не позднее 19 июля предъявить официальные обвинения музыканту, говорится на сайте суда.
Рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих.
A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.
10 июля A$AP Rocky должен выступить в Зеленом театре в Москве. Об отмене этого концерта пока не сообщалось. Организаторы продолжают продажу билетов на шоу.