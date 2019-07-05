Суд Стокгольма арестовал рэпера A$AP Rocky. Под угрозой его концерт в Москве

Окружной суд Стокгольма принял решение арестовать американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс), задержанного ранее за участие в драке.

Прокурор должен не позднее 19 июля предъявить официальные обвинения музыканту, говорится на сайте суда.

Рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих.

A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.

10 июля A$AP Rocky должен выступить в Зеленом театре в Москве. Об отмене этого концерта пока не сообщалось. Организаторы продолжают продажу билетов на шоу.

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