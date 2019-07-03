В Стокгольме за драку задержали рэпера A$AP Rocky

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) задержан в Стокгольме. Вместе с ним 3 июля под стражу взяты еще три человека, сообщает шведская прокуратура.

Музыканта подозревают в участии в драке, произошедшей в центре Стокгольма днем 30 июня. Правоохранительные органы отказались предоставить какие-либо подробности инцидента, отметив, что расследование еще находится на ранних этапах. До полудня 6 июля полиция должна принять решение об аресте задержанных.

Видео драки, снятое очевидцами, ранее распространил портал TMZ.com. Свою версию событий также рассказывал A$AP Rocky в своем инстаграме. Он опубликовал видео, предшествовавшее инциденту. По словам рэпера, его и членов его команды долгое время назойливо преследовали на улице двое «наркозависимых». Они утверждали, что друзья музыканта сломали их наушники от телефона. Затем преследовавшие музыканта начали приставать к проходившим мимо девушкам. После этого началась драка. A$AP Rocky отмечает, что он и его друзья не были инициаторами драки, а лишь отвечали на нападение.

A$AP Rocky — один из самых популярных современных рэперов США. Его первые два альбома занимали первые места в хит-параде Billboard. Последний на данный момент альбом музыканта «Testing» вышел в мае 2018 года. 10 июля он должен выступить с презентацией этой пластинки в Зеленом театре в Москве.