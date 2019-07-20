Ракета «Союз» с космонавтами стартовала с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур и в 19:36 вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-13», сообщается в твиттере Роскосмоса.

На борту пилотируемого корабля находится новый экипаж Международной космической станции: космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

В ночь на 21 июля запланирована стыковка корабля с МКС.