Полиция провела задержания после митинга за свободные выборы в Москве

Полиция Москвы задержала подростка и мужчину после согласованного митинга за свободные выборы, который прошел на проспекте Сахарова, сообщает «ОВД-Инфо».

«МБХ медиа» со ссылкой на МВД сообщает, что полиция везет подростка в Красносельский ОВД. Его задержали, когда колонна из полицейских и сотрудников Росгвардии вытесняла участников митинга с проспекта Сахарова.

Всего на проспекте Сахарова задержали семь человек, следует из данных «ОВД-Инфо». «МБХ медиа» сообщает о шести задержанных.

Митинг за свободные выборы в Москве стал самой массовой согласованной акцией протеста за последние годы. По оценке движения «Белый счетчик», на митинг вышли 22,4 тысячи человек. В МВД Москвы сообщили, что в акции участвовали 12 тысяч человек.

Участники митинга потребовали допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил на митинге, что, если власти Москвы не выполнят это требование, то 27 июля оппозиция устроит акцию протеста возле мэрии.