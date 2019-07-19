В Конгрессе США разработали санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за задержания украинских моряков

внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, вводящий санкции в отношении 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России и их ближайшего окружения. Об этом сообщается на сайте одного из авторов законопроекта Марси Каптур.

Законодатели предложили, чтобы санкции действовали до тех пор, пока российские власти не освободят 24 украинских моряков, в ноябре 2018 года, а также их военные судна.

Имена россиян, в отношении которых предлагается ввести санкции, не уточняются.

Конгрессмены осудили Россию за «опасное нападение» на украинских моряков и призвали международное сообщество «не бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире».