В Конгрессе США разработали санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за задержания украинских моряков
Источник: Марси Каптур
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Четверо конгрессменов внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, вводящий санкции в отношении 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России и их ближайшего окружения. Об этом сообщается на сайте одного из авторов законопроекта Марси Каптур.
Законодатели предложили, чтобы санкции действовали до тех пор, пока российские власти не освободят 24 украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года, а также их военные судна.
Имена россиян, в отношении которых предлагается ввести санкции, не уточняются.
Конгрессмены осудили Россию за «опасное нападение» на украинских моряков и призвали международное сообщество «не бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире».