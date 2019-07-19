Росстандарт отменил ГОСТ, запрещавший людям с ВИЧ фотографировать младенцев
Росстандарт вернул на доработку принятый ГОСТ на фотоуслуги, который запрещал людям с ВИЧ фотографировать младенцев в возрасте до 28 дней. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
«Российская газета» уточнила, что Росстандарт принял такое решение после того, как ведомство получило несколько обращений о том, что ГОСТ нарушает права ВИЧ-инфицированных людей.
ГОСТ на фотосессии для новорожденных удален из списка стандартов, утвержденных в июле.
Помимо ВИЧ-инфицированных ГОСТ запрещал фотографировать младенцев тем, кто имеет психические расстройства, заболевания кожи, нарушение координации движений, проблемы со зрением, болен гепатитом, СПИДом или туберкулезом.
Национальный стандарт «не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса».
По данным на 2018 год, в России живет более миллиона человек с диагнозом ВИЧ.