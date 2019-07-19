Росстандарт отменил ГОСТ, запрещавший людям с ВИЧ фотографировать младенцев

Росстандарт вернул на доработку принятый ГОСТ на фотоуслуги, который запрещал людям с ВИЧ фотографировать младенцев в возрасте до 28 дней. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

«Российская газета» уточнила, что Росстандарт принял такое решение после того, как ведомство получило несколько обращений о том, что ГОСТ нарушает права ВИЧ-инфицированных людей.

ГОСТ на фотосессии для новорожденных удален из списка стандартов, утвержденных в июле.

Помимо ВИЧ-инфицированных ГОСТ запрещал фотографировать младенцев тем, кто имеет психические расстройства, заболевания кожи, нарушение координации движений, проблемы со зрением, болен гепатитом, СПИДом или туберкулезом.

По данным на 2018 год, в России живет более миллиона человек с диагнозом ВИЧ.