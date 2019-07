Исследователи проанализировали 22 тысячи порносайтов. 74% отправляют данные в Google

Порносайты собирают и отправляют сторонним компаниям данные о пользователях, в том числе использующих режим «инкогнито», пишет The New York Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в американском журнале New Media & Society.

Исследователи проанализировали 22 484 порносайта. 93% из них отправляли данные в среднем семи сторонним компаниям. Google и его подразделения имели трекеры, собирающие информацию, на 74% исследованных порносайтов, Facebook — на 10%, компания — на 24%.

The New York Times отмечает, что для СМИ использование подобных трекеров является обычным делом. С их помощью издания собирают информацию о посещаемости и составе аудитории, а также продают рекламу. Взамен владельцы трекеров получают информацию о посетителях сайтов; утверждается, что эти данные анонимны, но по косвенным признакам их можно отнести к конкретному рекламному «профайлу» и использовать для более точного таргетирования рекламы.

Google и Facebook заявили газете, что не используют данные от порносайтов в рекламных целях.

Лишь 17% исследованных сайтов использовали шифрование для защиты данных пользователей от взлома. На таком же числе сайтов исследователи нашли информацию о том, как они обрабатывают персональные данные.

«Все оказываются в опасности, когда такие данные становятся доступны без согласия пользователей. Риск увеличивается для уязвимых групп, для которых просмотр порно может считаться ненормативным», — считают ученые.