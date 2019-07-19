Более тысячи москвичей потребовали признать их подписи за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Более тысячи жителей Москвы написали заявления, в которых потребовали считать действительными их подписи в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на 11 кандидатов, собравших заявления москвичей.

Заявления горожан, в частности, получили кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал, что комиссия признает подписи достоверными, если окажется, что их забраковали необоснованно.

Ранее окружные избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам, в том числе независимым от мэрии Москвы. Подписи, поданные в поддержку кандидатов, признали недействительными.

С 14 июля оппозиционные кандидаты ежедневно проводят в Москве акции протеста, требуя допустить их до выборов в Мосгордуму. 20 июля на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг кандидатов.