В Москве началась пятая подряд акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

В Москве на Трубной площади началась очередная, пятая подряд акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Трансляцию ведет издание Sota Vision.

Митинги с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в городской парламент проходят ежедневно с 14 июля. На них выступают глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Юлия Галямина, которым избиркомы отказали в регистрации.

Официальной причиной отказа независимым кандидатам стали недействительные подписи, но сами политики утверждают, что их сняли с выборов по политическим причинам. Они призвали своих сторонников каждый день выходить на Трубную площадь и принять участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля.