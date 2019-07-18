В Москве едой из автоматов Healthy Food отравились 65 человек

По меньшей мере 65 человек отравились едой из вендинговых автоматов бренда Healthy Food в Москве, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

С 10 июля в больницы Москвы начали обращаться сотрудники бизнес-центров с жалобами на отравление. Пострадавшие связывали это с тем, что ели бутерброды с тунцом, купленные в автоматах Healthy Food.

В Москве закрыли 48 вендинговых автоматов Healthy Food, отметили в Роспотребнадзоре.