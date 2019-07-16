В Москве сотрудники бизнес-центров отравились едой из автоматов Healthy Food. Пострадали не менее 28 человек

Александр Щербак / ТАСС

Роспотребнадзор начал расследование в связи с массовым отравлением офисных сотрудников в Москве едой из вендинговых автоматов бренда Healthy Food.

По состоянию на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы с предварительным диагнозом сальмонеллез.

Все пострадавшие рассказали, что употребляли продукцию из автоматов Healthy Food, установленных в московских бизнес-центрах. Инциденты зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах.

Одна из пострадавших — продюсер радиостанции «Говорит Москва», купившая бутерброд с тунцом в автомате в офисном здании на Пятницкой улице, дом 25, строение 1. Вскоре после этого ее госпитализировали с недомоганием в инфекционную клиническую больницу № 2.

Эксперты Роспотребнадзора выявили цех, где производится продукция ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» для бренда Healthy Food — он находится в промышленной зоне Юго-Восточного округа Москвы. По данным ведомства, там выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения.

«На предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции, отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции, часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается», — говорится в пресс-релизе ведомства. Кроме того, на складе была найдена просроченная продукция.

В настоящее время помещения цеха опечатаны. Закрыты 15 вендинговых автоматов Healthy Food в офисах и фитнес-центре в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах, а также опечатано кафе «Healthy Food», принадлежащее ООО «Горшочек, вари», в торговом центре «Афимолл Сити».

Сеть кафе здоровой еды «Healthy Food» была основана предпринимателем Дмитрием Прониным в 2009 году. Она насчитывает более 20 кафе в бизнес-центрах по всей Москве.

Компания в ночь на 16 июля сообщила своим партнерам, что приостанавливает отгрузку еды в автоматы из-за появившихся серьезных претензий к качеству продуктов от ряда постоянных поставщиков. Днем 16 июля в компании сообщили, что временно приостановили производство, как только получили информацию об отравлениях. Пронин в комментарии «Открытым медиа» заявил, что «фактов, связывающих продукцию компании с отравлениями, нет».

Александр Филимонов