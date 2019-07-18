СК признал аморальной попытку главы «Юнармии» в Магадане склонить школьницу к сексу. Но дело возбуждать отказался

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы штаба патриотического движения «Юнармия» в Магадане Павла Подпорина, на которого жаловались из-за домогательств к 17-летней школьнице.

В СК сообщили, что не стали заводить дело о склонении несовершеннолетней к сексу, поскольку у школьницы отсутствовала зависимость от 31-летнего Подпорина, «а угроз в ее адрес он не высказывал». Эти условия прописаны в Уголовного кодекса, по которой проходила доследственная проверка.

Законные представители девушки, по словам следователей, согласились с тем, что в действиях Подпорина отсутствуют признаки состава указанного преступления.

В СК отметили, что в ходе проверки подтвердили «факты недопустимого поведения руководителя молодежной организации». По требованию следствия Павла Подпорина уволили «в связи с совершением аморального проступка», несовместимого с тем, что он работает с молодежью.

В апреле бывшие участники «Юнармии» из Магадана обвинили Павла Подпорина в домогательствах к 17-летней школьнице. По их словам, потерпевшая записала на диктофон, как Подпорин пытался склонить ее к близости. Сам Подпорин все обвинения отверг.