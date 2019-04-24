Главу магаданской «Юнармии» обвинили в домогательствах

В Магадане бывшие участники патриотического движения «Юнармия» обвинили в домогательствах 31-летнего руководителя регионального штаба организации Павла Подпорина. Об этом пишет местный информационный ресурс «Весьма».

11 подростков написали обращение к секретарю Общественной палаты РФ Вячеславу Бочарову, в котором рассказали, что Подпорин склонял к близости 17-летнюю школьницу — она записала произошедшее на диктофон.

«Мы точно не можем сказать, но многие полагают, что это был не единственный случай», — говорится в письме.

Школьники также отметили, что Подпорин «позволяет себе странные вещи, которые заставляют многих детей покидать движение и бояться доверять старшим».

Сам Подпорин в комментарии «Открытым медиа» отверг все обвинения.