Госдума приняла законы, определяющие понятие «шпионской техники»

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении два закона, уточняющих термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Один закон уточняет это понятие в Уголовном кодексе, другой — в Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно принятому определению, это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и на другие объекты и программное обеспечение <…>», которое имеет «функции скрытого получения информации» ( ).

В законах уточняется, что к «шпионской технике» не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио и определять геолокацию, и при этом находятся в свободном обороте и имеют открыто расположенные органы управления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее объяснил, что из-под действий статей УК и КоАП, в частности, выведут GPS-трекеры для поиска домашних животных и очки со встроенной видеокамерой.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин предложил урегулировать вопросы использования «шпионской техники» — это произошло после того, как ему рассказали об курганского фермера, которое завели из-за GPS-трекера для коровы.

В 2018 году ФСБ России дала определение «шпионской техники». Эксперты критиковали предложенную формулировку из-за широкого трактования термина. Депутаты Госдумы в итоговом варианте закона незначительно сократили определение, предложенное ФСБ, при этом подробно описав устройства, которые не относятся к такой технике.