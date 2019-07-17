Володин написал статью про изменение Конституции. Он снова предложил, чтобы Госдума участвовала в формировании правительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в «Парламентской газете» статью, в которой предложил внести изменения в Конституцию РФ.

В частности, Володин вновь предложил, чтобы Госдума участвовала в формировании правительства РФ. Он считает правильным, чтобы Дума «как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства».

Спикер парламента объяснил, что состав правительства формирует премьер-министр. Президент же утверждает его решение «без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».

12 июля агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле разрабатывают план, позволяющий Владимиру Путину сохранить власть после ухода с поста президента в 2024 году. По данным агентства, выборов в Госдуму позволит Путину стать главой правящей партии или премьер-министром с расширенными полномочиями.