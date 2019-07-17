«Россия сделала все возможное, чтобы скрыть правду». Родственники погибших выступили с заявлением к пятилетию крушения рейса MH17 под Донецком

«Новая газета» опубликовала заявление родственников людей, погибших пять лет назад при . В тексте они призвали российские власти признать «свою часть» ответственности за случившееся и «прекратить лицемерно отпираться, сеять ложь и обман».

«Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых», — сказано в тексте.

По словам родственников погибших людей, Россия намеренно распространяла «огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося» и сделала «все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена».

«Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным. <…> «Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное», — сказано в заявлении.

В июне 2019 года Нидерланды предъявили обвинения первым четырем подозреваемым по делу о крушении «боинга» — бывшему министру обороны самопровозглашенной ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), руководителю военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, а также Олегу Пулатову и Леониду Харченко, которые последнему подчинялись. Следствие считает, что эти люди были причастны к получению комплекса «Бук» из России.