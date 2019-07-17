Москвичка Елена Боголюбова, которая была задержана при получении посылки с таблетками для тяжелобольного сына, не смогла подтвердить законность покупки препарата. Об этом РИА Новости заявила представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Екатерина Анчипорова.

По ее словам, в посылке Боголюбовой было 400 таблеток. Экспертиза показала, что они содержат вещество клобазам. Оно внесено в список психотропов, оборот которых в России ограничен. Богомолова не предъявила документы, подтверждающие законность покупки таблеток.

«Она связалась со своими доверенными лицами, которые привезли копии медицинских документов, в которых не было ни рецепта, ни назначения врача на это лекарство. Была рекомендация некоего консилиума врачей, именно рекомендация, что возможно применять именно такие препараты», — сказала Анчипорова.

По ее словам, сотрудники таможни действовали по закону. ФСТ передаст материалы проверки в прокуратуру и МВД «для принятия дальнейших процессуальных действий».

Елена Боголюбова была задержана на почте 16 июля, когда пришла получать посылку с незарегистрированным в России препаратом «Фризум» для своего сына, имеющего генетическое заболевание. Боголюбову допрашивали семь часов, после чего заявили, что против нее будет возбуждено дело о контрабанде запрещенных веществ. Женщину отпустили домой к сыну после вмешательства главы московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер.

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