На полицейских, задерживавших Ивана Голунова, завели уголовное дело по статье о превышении полномочий

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий против сотрудников московской полиции, которые участвовали в . Об этом «Медузе» сообщил осведомленный источник.

Сколько именно полицейских проходят по делу в качестве подозреваемых, пока неизвестно.

Издание Baza сообщило, что в числе подозреваемых — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. С фигурантов дела взяли подписку о невыезде.

В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.

16 июля МВД сообщило об увольнении сотрудников, участвовавших в задержании Голунова.