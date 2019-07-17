На полицейских, задерживавших Ивана Голунова, завели уголовное дело по статье о превышении полномочий
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий против сотрудников московской полиции, которые участвовали в задержании Ивана Голунова. Об этом «Медузе» сообщил осведомленный источник.
Сколько именно полицейских проходят по делу в качестве подозреваемых, пока неизвестно.
Издание Baza сообщило, что в числе подозреваемых — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. С фигурантов дела взяли подписку о невыезде.
В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.
16 июля МВД сообщило об увольнении сотрудников, участвовавших в задержании Голунова.