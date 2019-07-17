Адвокат Ивана Голунова опроверг информацию о возбуждении уголовного дела против полицейских

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что у него нет информации о возбуждении уголовного дела против полицейских, задержавших журналиста «Медузы» в июне.

По словам Бадамшина, следователь по делу о покушении на сбыт наркотиков, которое изначально было возбуждено против Голунова, опровергает информацию о новом деле.

Ранее информированный источник «Медузы» сообщил, что против задержавших Голунова полицейских возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. О том же 17 июля сообщило издание Baza. Официально это подтверждено не было.