Малайзийский султан развелся с «Мисс Москва» после года брака

Султан штата Келантан в Малайзии Мухаммад V развелся с женой, обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Как сообщает New Strait Times, документы о разводе поступили в суд 22 июня, а 1 июля процесс был завершен. Детали развода не уточняются.

Брак Мухаммада V и Воеводиной был заключен в июне 2018 года, но официально о нем не сообщалось — пресса узнала об этом только в ноябре.

Мухаммад V в 2016 году был избран верховным монархом Малайзии сроком на пять лет. В январе 2019 года он отрекся от престола — это стало первым подобным случаем в истории страны.