Король Малайзии впервые в истории отрекся от престола. В ноябре он женился на «Мисс Москва»

Король Малайзии Мохаммад V объявил об отречении от престола. Он стал первым в истории страны монархом, решившим покинуть свой пост до истечения пятилетнего срока правления.

Причины, по которым Мохаммад V принял решение досрочно оставить трон, в заявлении пресс-службы королевского дворца не уточняются. Reuters отмечает, что об отречении от престола было объявлено всего спустя несколько дней после того, как Мохаммад V вернулся к исполнению обязанностей короля — после двухмесячного перерыва, который объяснялся медицинскими причинами.

В ноябре появились сообщения, что Мохаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной — победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015». Официальные власти Малайзии свадьбу короля не комментировали.

Король Малайзии — выборная должность. Королем может стать один из членов Совета правителей, в который входят наследные султаны девяти штатов Малайзии. Короли выбираются на пятилетний срок без права переизбрания. Мохаммад V занял престол в декабре 2016 года.