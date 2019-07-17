«Фонтанка»: в Петербурге задержали сотрудников Росгвардии, подбросивших наркотики подростку

В Санкт-Петербурге 16 июля были задержаны двое сотрудников Росгвардии, которые вымогали у подростка взятку, угрожая преследованием по «наркотической» статье. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, которое ссылается на постановление о возбуждении уголовного дела, около 16:00 на проспекте Металлистов сотрудники вневедомственной охраны остановили 16-летнего юношу и, «создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения к уголовной ответственности», потребовали у него 300 тысяч рублей.

Утверждается, что они вынудили подростка снять в банкомате деньги с карточки отца. Опасаясь попасть в поле зрения камер, они позволили ему подойти к банкомату одному, благодаря чему он смог позвонить в полицию.

Источник «Фонтанки» рассказал, что после этого звонка один из полицейских начальников, опасаясь, что речь идет о сотрудниках МВД, кричал: «Не дай бог! В Москве за это ! Нас точно всех употребят!»

Сотрудников Росгвардии задержали вечером, когда они попытались забрать из условленного места вторую часть суммы. Как пишет «Фонтанка», они «почуяли неладное» и попытались скрыться на машине, но оперативники их догнали.

Видео задержания сотрудников Росгвардии