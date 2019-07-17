Двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взрывах во время салюта в Минске

Следственные органы Белоруссии предъявили обвинения двум гражданам России, сотрудникам компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада, по уголовному делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе российского посольства.

По статье о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами и пиротехническими изделиями россиянам грозит от двух до семи лет лишения свободы.

3 июля в ходе праздничного салюта в честь Дня независимости Белоруссии погибла одна женщина и еще десять человек получили ранения из-за того, что несколько зарядов пиротехники взорвались около земли. На следующий день правоохранительные органы задержали представителей российской компании «Пиро-Росс», поставлявшей фейерверки для праздника. По данным «МК», их зовут Максим Сапронов и Константин Денисов.

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