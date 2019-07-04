Один человек погиб и девять пострадали во время салюта в Минске Следствие проверяет версию о некачественных фейерверках, закупленных в России

Салют возле Монумента Победы в Москве в честь 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских войск Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Во время салюта в Минске несколько фейерверков взорвались возле земли. Салют устроили 3 июля в честь Дня независимости Белоруссии, который в этом году совпал с 75-летием освобождения Минска от немецких войск во время Великой Отечественной войны. Салют был дан в шести точках Минска. В трех из этих точек (одна из них располагалась в центре города, остальные на окраинах) взорвались четыре фейерверка — шары и цилиндры с зарядами внутри. В результате были разрушены салютные установки, в нескольких близлежащих зданиях выбило стекла.

Момент взрыва салюта в Минске TUT.BY/Новости

Один человек погиб и не менее девяти пострадали из-за взрывов, сообщил Минздрав Белоруссии. Погибшей оказалась 64-летняя женщина, которая наблюдала за салютом на набережной в центре города. Металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию. Еще девять человек обратились за медицинской помощью. У восьми из них были осколочные ранения, еще одна женщина получила легкую черепно-мозговую травму, упав от взрывной волны. На момент написания этого текста в больнице остаются два человека, их жизням ничто не угрожает. Минобороны Белоруссии, которое отвечало за организацию салюта, заявило, что запускавшие фейерверки военнослужащие не пострадали.

Причина взрывов неизвестна. Следствие отрабатывает четыре версии. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Две из четырех версий касаются неисправности салютных установок и фейерверков, еще две — неправильной эксплуатации салютных установок. «Случай исключительный. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось», — заявил глава белорусского СК Иван Носкевич.

Основная версия следователей — некачественные фейерверки. К ней склоняются и военные. Минобороны Белоруссии отметило, что во время салюта взорвались изделия только одного из пяти использованных калибров. Также ведомство подчеркнуло, что обеспечило все необходимые меры безопасности: места проведения салюта были оцеплены, военнослужащие расчетов салютных установок прошли обучение, а при запуске фейерверков их действия фиксировали на видеокамеру. «Произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать», — заявило Минобороны.

Фейерверки были куплены у российской компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада, сообщили в Минобороны Белоруссии. Представители «Пиро-Росс» подтвердили эту информацию, отметив, что компания сама произвела проданные изделия, а не закупила их в Китае. Минобороны Белоруссии заплатило за фейерверки около 20 миллионов российских рублей. Поставщик сообщил, что сотрудничает с белорусским военным ведомством не первый год (военнослужащие предупреждали, что в этот раз будут использовать новые фейерверки, «которые раньше не показывали»). Сейчас представители «Пиро-Росс» находятся в Минске на допросах, заявили в компании.

«Пиро-Росс» — основной поставщик салютных установок для Минобороны России, говорится на сайте компании. Она была основана в 1994 году и специализируется на производстве и продаже пиротехники, а также устройств для ее запуска. «Коммерсант» писал, что почти сразу после создания «Пиро-Росс» сосредоточилась на заказах Минобороны. Оплату по ним иногда производили два-три года спустя, и основатель «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев открыл параллельный — швейный — бизнес. Но основной доход все равно приносили фейерверки: к 2008 году компания не только делала для Минобороны профессиональную пиротехнику, но и была единственным в России производителем салютных установок. В 2015 году оборот «Пиро-Росс» составил около 500 миллионов рублей. «Открытые медиа» заметили, что в 2019 году Федеральная налоговая служба заблокировала счета «Пиро-Росс»: компания не заплатила налоги и сборы на сумму около миллиона рублей.

Ольга Корелина