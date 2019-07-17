2ГИС: россияне стали реже искать услуги центров альтернативной медицины и гомеопатов

Жители российских городов стали реже искать информацию о центрах альтернативной медицины и гомеопатических кабинетах. Об этом говорится в исследовании компании 2ГИС «Медицина в мегаполисах», которое есть в распоряжении «Медузы».

За первые пять месяцев 2019 года в системе 2ГИС центры альтернативной медицины искала 41 тысяча человек — в полтора раза меньше, чем три года назад. Гомеопатические кабинеты искала 21 тысяча человек, или почти в два раза меньше, чем в 2016 году.

Чаще всего пользователи 2ГИС искали офтальмологов (237 тысяч пользователей), гинекологов (222 тысячи) и отоларингологов (179 тысяч). Гинеколог, который был самым востребованным врачом три года назад, остается на первом месте, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

Число центров сдачи анализов в России, по данным 2ГИС, за последние три года выросло на 62% до 5485. На 39% (до 4187) выросло число многопрофильных медицинских центров, на 37% (до 5485) — диагностических центров.