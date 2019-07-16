Журналиста ингушского издания «Фортанга» Рашида Майсигова арестовали по делу о хранении наркотиков

В Ингушетии суд арестовал журналиста Рашида Майсигова по подозрению в хранении наркотиков, сообщил «МБХ медиа» его адвокат Магомед Аушев.

«Смывы с рук показали положительный результат, анализ крови — отрицательный. Также был опрос из ФСБ, в котором Майсигов признавал вину», — рассказал юрист. Он отметил, что будет обжаловать решение об аресте и будет ходатайствовать о проведении генетической экспертизы.

Рашид Майсигов, который сотрудничал с изданием «Фортанга», был задержан 12 июля. По словам адвоката, после задержания он сообщил о пытках в отделе полиции. Мать журналиста говорила, что во время обыска неожиданно «у одного из силовиков в руке появился пакетик с белым веществом в руке».

Помимо Майсигова в середине июля была задержана ингушская активистка, бывшая замглавы Мемориального комплекса жертв репрессий Зарифа Саутиева. Суд в Нальчике отправил ее под арест по делу о применении насилия к полицейским в Магасе.

Издание «Фортанга», которое активно освещало протесты последнего года в Ингушетии, в середине июля было заблокировано Роскомнадзором. Журналисты заявили, что удалили комментарий, ставший поводом для блокировки.

Летом 2019 года по делам о наркотиках были задержаны редактор дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев и черкесский активист Мартин Кочесоков. Из близкие настаивают на их невиновности и сравнивают эти дела с .