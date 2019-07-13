В Ингушетии по делу о наркотиках задержали автора издания «Фортанга». Он заявил о пытках

В Ингушетии по делу о наркотиках задержали бывшего журналиста издания «Фортанга» Рашида Майсигова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фортанги».

Журналист был задержан 12 июля. Его мать Фердовс Майсигова рассказала, что к ним с обыском приехали люди в масках. «Поднялись на второй этаж, начали что-то искать и неожиданно у одного из силовиков в руке появился пакетик с белым веществом в руке» — заявила Майсигова. Также, по ее словам силовики нашли «листовки про Грузию», которых в доме раньше не было. «Фортанга» предполагает, что речь идет о листовках с призывом присоединиться к Грузии.

Журналиста удалось найти только через сутки после задержания — он был в ИВС в Назрани, заявила его мать «МБХ медиа». Адвокат Магомед Аушев сообщил, что Майсигова задержали оперативники управления ФСБ по Ингушетии. Журналиста подозревают в . По словам Аушева, его подзащитного пытали: били током и «что-то привязывали к ушам». Майсигов не признал вину.

«Фортанга» отмечает, что Майсигов в последнее время жаловался угрозы и около месяца назад перестал сотрудничать с изданием.