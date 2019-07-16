В такси «Ситимобила» будут продавать газировку и чипсы

Сервис заказа такси «Ситимобил» совместно с компанией RideBar организует продажу еды в московских такси, сообщают «Ведомости».

В автомобилях будут установлены специальные контейнеры с продукцией, которую клиент сможет приобрести во время поездки, оплатив покупку онлайн. Пассажирам предложат товары от компаний Mars и PepsiCo: питьевую воду, газированные и энергетические напитки, жевательную резинку, снеки, чипсы и шоколад. Стоимость продуктов будет сопоставима с ценами в супермаркете.

Новая услуга позволит водителям получить дополнительный заработок, с каждой покупки они будут получать процент — от 25 до 70% от стоимости товара, рассказал газете представитель «Ситимобила».

Проект уже тестируется на 100 автомобилях класса комфорт в Москве. Конкуренты «Ситимобила» — «Яндекс.Такси» и Gett — подобных услуг не предоставляют. В «Яндексе» считают, что в этом нет необходимости.