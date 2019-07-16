В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор двоим обвиняемым по делу об убийстве в 2017 году 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.

Галина Гусейнова, которая была сиделкой погибшей, приговорена к 15 годам колонии общего режима по статьям об убийстве и разбое. Размик Акобян, которого судили за разбой, получил семь лет колонии строгого режима.

Третий обвиняемый Сеник Нароян после вердикта присяжных в начале июля был найден повешенным в конвойном помещении суда. Дело против него прекращено.

Галина Гусейнова работала в организации, которая помогала людям, пережившим блокаду. По версии следствия, 20 ноября 2017 года она вместе с Сеником Нарояном проникла в квартиру Нины Мациной, пока Размик Акобян «следил за окружающей обстановкой». Преступники избили ее и задушили. Из квартиры они забрали 130 тысяч рублей и вещи, в том числе фотографию Федора Шаляпина в рамке и с автографом.