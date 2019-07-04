В Петербурге обвиняемый в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым после вердикта присяжных

Гражданин Армении Сеник Нароян, обвиняемый в убийстве жительницы Петербурга Нины Мациной, был найден мертвым в конвойном помещении суда после оглашения вердикта присяжных. Об этом «Интерфаксу» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Вердикт был оглашен накануне около 18:00, после чего Нарояна сопроводили в конвойное помещение Санкт-Петербургского городского суда. Через несколько часов стало известно, что Нароян найден там повешенным», — сказал собеседник агентства.

3 июля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу Сеника Нарояна. По версии прокурора, в ноябре 2017 года он задушил Нину Мацину, после чего вместе с двумя подельниками (одной из них была сиделка убитой) похитил 130 тысяч рублей, банковскую карточку Мациной и фотокопию портрета Федора Шаляпина.

93-летняя Нина Мацина пережила блокаду Ленинграда и была старейшей сотрудницей Мариинского театра.