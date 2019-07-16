В екатеринбургский центр ЛГБТ, который добился штрафов за гомофобные комментарии в ВК, прислали сообщение с угрозами

Сотрудники Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге получили анонимное сообщение с угрозами и требованием закрыть организацию. Об этом уральской версии «Комсомольской правды» сообщила представитель центра Алла Чикинда.

Автор послания, который представился , потребовал свернуть работу Ресурсного центра для ЛГБТ до 1 августа. «Остаток денег на счетах от фондов, которые вас содержат, включая личные банковские карты сотрудников центра в России, вы должны перечислить в фонд „Подари Жизнь“», — цитирует письмо «Комсомольская правда».

Автор письма угрожает, что в случае невыполнения его требований сотрудников центра «ждет кое-что очень плохое и печальное». Он утверждает, что его единомышленники «ликвидировали геев в Чечне и на Украине» и преследовали ЛГБТ-активистов в России. Ресурсный центр попросил полицию проверить письмо на предмет разжигания ненависти и вражды, заявила Чикинда.

«Пила» называет себя всероссийским движением против ЛГБТ. В 2018 году сообщалось, что активисты движения устраивали нападения на геев в Башкирии. В январе 2019-го на сайте «Пилы» появилось объявление о поиске людей, готовых избивать и похищать гомосексуалов за вознаграждение на сумму до 300 тысяч рублей. Представители движения также угрожают разным отделениям ЛГБТ-сообщества в России и отдельным активистам.

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге в июне через суд добился трех штрафов за гомофобные комментарии во «ВКонтакте». Это были первые подобные случаи в Свердловской области. Всего центр подал 15 исков из-за гомофобных комментариев.