Троих уральцев оштрафовали за гомофобные комментарии к посту во «ВКонтакте» о конкурсе детских рисунков

Двое жителей городов Кушва и Первоуральск (Свердловская область) получили штрафы за гомофобные комментарии во «ВКонтакте». Об этом изданию «Itʼs My City» сообщили в Ресурсном центре для ЛГБТ, который обращался в суды.

Авторы комментариев признаны виновными в к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации. В обоих случаях сумма штрафа составила пять тысяч рублей.

Накануне такой же штраф за гомофобный комментарий во «Вконтакте» назначил Сысетский районный суд Свердловской области. Решение также было вынесено по иску Ресурсного центра для ЛГБТ. Организация заявляла, что это первый подобный случай в Свердловской области.

Ресурсный центр для ЛГБТ заявил изданию ЕТВ, что все три комментария, по которым назначены штрафы, были опубликованы под постом про конкурс детских рисунков в екатеринбургской школе № 115 в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“» во «Вконтакте». Всего центр подал 15 исков из-за гомофобных комментариев.

Осенью 2018 года в школе № 115 Екатеринбурга провели конкурс детских рисунков «Толерантный мир». Издание Ura.ru выпустило статью с заголовком «В уральской школе прошел конкурс плакатов с изображением геев и лесбиянок». Полиция проверила рисунки и не нашла в них «пропаганды гомосексуализма».