Любовь Соболь отказались зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму

Избирательная комиссия 43-го избирательного округа Москвы отказалась зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Трансляцию заседания вел канал «Навальный Live».

Комиссия забраковала 712 подписей из 4940, собранных Соболь. Количество забракованных подписей не должно превышать 10%. На заседании Соболь указывала, что комиссия отказалась рассмотреть ее возражения.

Другие окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать кандидатами Юлию Галямину, директора ФБК Ивана Жданова, муниципального депутата Зюзино Константина Янкаускаса, пишет «Медиазона».

Вечером 16 июля в Москве третий день подряд проходит акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Первая акция, в которой приняли участии около полутора тысяч человек, сопровождалась задержаниями. Вторая акция собрала около тысячи участников и прошла спокойно.