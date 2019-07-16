Главой Еврокомиссии избрали министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Она будет первой женщиной на этом посту

Европарламент избрал следующим председателем Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти ЕС — министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Она сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера 1 ноября.

За ее назначение проголосовали 383 депутата из 747. Для утверждения кандидатуры было необходимо по меньшей мере 374 голоса.

Урсула фон дер Ляйен — первая женщина, которая займет пост председателя Еврокомиссии. Этот пост появился в 1958 году.