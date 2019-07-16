ЕСПЧ присудил компенсации ЛГБТ-активистам, которым Россия отказала в регистрации их организаций

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил в общей сложности 42,5 тысячи евро ЛГБТ-активистам, подавшим жалобы на отказ российских властей зарегистрировать их организации.

Жалобы касались тюменской организации «Радужный Дом», московского «Движение за брачное равноправие» и «Прайд-хауса в Сочи». Суд признал, что отказ в регистрации, обоснованный судами в том числе утверждениями об «аморальности» и «опасности» ЛГБТ-движения, нарушил свободу объединений и запрет на дискриминацию.

При этом, как следует из решения, судьи большинством голосов отклонили жалобы Николая Алексеева, который был среди заявителей по «Движению за брачное равноправие» и «Прайд-хаусу в Сочи», из-за того, что он в соцсетях оскорблял судей ЕСПЧ за решение по другому делу. Его поведение было признано злоупотреблением правом на жалобу. Ряд судей с этим не согласились и выразили опасение, что такое решение ЕСПЧ, в числе прочего, окажет негативное влияние на свободу слова.