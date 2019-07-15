Полиция Новокузнецка составила административный протокол о в отношении местного жителя Игоря Горланова. Об этом Горланов сообщил в ВК; первым на это обратила внимание «Медиазона».

Дело возбудили из-за записи Горланова во «ВКонтакте» от 24 апреля. В ней он прокомментировал, предположительно, первое дело о неуважении к власти, возбужденное против жителя Новгородской области Юрия Картыжева, который якобы написал «Путин — сказочный *******» во «ВКонтакте».

Горланов в своей записи написал ту же фразу, а также опубликовал видео с выступлением Владимира Путина. В ролике президент России, в частности, сказал: «Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете, черный воронок за тобой завтра не приедет».

На сайте Центрального районного суда Новокузнецка сообщается, что в отношении полного тезки Игоря Горланова рассматривают дело о защите права гражданина на изображение. С заявлением в суд обратилось местное МВД.

После того, как Юрия Картыжева оштрафовали из-за фразы «Путин — сказочный *******», пользователи соцсетей запустили флешмоб: они писали посты, в которых повторялась фамилия Путина и слово «сказочный».