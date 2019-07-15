Офицеры управления ФСБ по борьбе с терроризмом задержаны за мошенничество

В Москве задержаны двое офицеров управления ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

По данным РБК, офицеров задержали сотрудники управления собственной безопасности ФСБ. Операция прошла еще в апреле 2019 года, но до сих пор об этом не сообщалось.

Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда назвала имена задержанных — Сергей Богданов (судя по сообщению РБК, он заключен под стражу) и Сергей Иванов (находится под домашним арестом). Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники ФСБ требовали пять миллионов рублей в месяц с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel. Как сообщил РБК источник, близкий к ФСБ, задержанные «предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО „Мострансагентство“), в котором расположен отель».

В начале июля 2019 года стало известно о задержании семерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. По версии следствия, они напали на банк в Москве и забрали около 140 миллионов рублей. Предположительно они также могут быть причастны к исчезновению крупных сумм денег во время обысков. Еще восемь сотрудников ФСБ (сотрудники спецназа «Альфа») находятся в розыске по этому делу. Начальник «Альфы» Валерий Канакин уволен — официально о связи такого решения с уголовным делом не сообщалось.