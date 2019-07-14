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Британские спецслужбы нашли подозреваемого в утечке переписки посла Великобритании в США

Источник: The Times
Требует подтверждения

Британские спецслужбы установили личность подозреваемого в утечке дипломатической переписки посла Великобритании в США Кима Даррока. Об этом пишет The Sunday Times.

Специалисты выяснили, что утечка произошла не в результате действий иностранных хакеров. По данным источника газеты в правительстве, за ней стоял человек, у которого был доступ к архивным данным. Его имя не называется. 

Публикация писем Даррока вызвала крупный дипломатический скандал между Великобританией и США, так как в посланиях он крайне резко отзывается о Дональде Трампе. Даррок был вынужден уйти в отставку.

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