Британские спецслужбы нашли подозреваемого в утечке переписки посла Великобритании в США

Британские спецслужбы установили личность подозреваемого в утечке дипломатической переписки посла Великобритании в США Кима Даррока. Об этом пишет The Sunday Times.

Специалисты выяснили, что утечка произошла не в результате действий иностранных хакеров. По данным источника газеты в правительстве, за ней стоял человек, у которого был доступ к архивным данным. Его имя не называется.

Публикация писем Даррока вызвала крупный дипломатический скандал между Великобританией и США, так как в посланиях он крайне резко отзывается о Дональде Трампе. Даррок был вынужден уйти в отставку.