Источник РИА Новости предупредил о подготовке в США и Великобритании фейков про окружение Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны РФ для обоснования новых антироссийских санкций. Об этом пишет со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Новая кампания повторит сценарий публикации «панамского архива»: информация вбрасывается через «аффилированные с Госдепом некоммерческие организации» и распространяется изданиями, «подконтрольными влиятельным американским финансистам», заявил источник РИА Новости.

Среди этих организаций и изданий он упомянул «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ), «Радио Свобода» и «Настоящее время».

«Панамский архив» — база данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, обнародованная ICIJ. В апреле 2016 года более сотни изданий по всему миру опубликовали расследования на основе «панамского архива».

Офшоры, в частности, были найдены у 12 высокопоставленных россиян, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и виолончелиста Сергея Ролдугина — друга Владимира Путина.