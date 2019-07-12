В Судане предотвратили военный переворот спустя три месяца после смены власти

Военный Судана объявил, что предотвратил попытку военного переворота, сообщает Associated Press.

Задержаны по меньшей мере 16 офицеров, участвовавших в попытке переворота, в том числе лидер мятежников. Имя и должность человека, организовавшего переворот, на момент написания заметки не сообщались.

11 апреля в Судане сменилась власть в результате военного переворота. Президента страны Омара аль-Башира отправили под арест. Переворот случился на фоне акций протеста, проходивших в стране с декабря 2018 года.