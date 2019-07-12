Певца Ар Келли вновь задержали. Его подозревают в изготовлении детской порнографии

Певец Ар Келли задержан полицией в Чикаго, штат Иллинойс, сообщает The New York Times.

Музыканту предъявлены новые обвинения по 13 пунктам, в том числе изготовление детской порнографии, вовлечение несовершеннолетнего и препятствование правосудию.

Ранее в феврале 52-летний певец уже сдавался полиции. Тогда ему предъявили обвинения в сексуальном насилии по отношению к четырем женщинам, трем из которых было меньше 18 лет. Позже Ар Келли отпустили под залог. Он не признал своей вины.

Ар Келли обвиняют в преступлениях сексуального характера на протяжении многих лет. В 2000-е его уже судили за изготовление детской порнографии из-за видео, где он занимается сексом с несовершеннолетней, но в 2008 году оправдали. Buzzfeed утверждал, что певец создал вокруг себя своего рода культ, живя сразу с несколькими женщинами и полностью контролируя их жизнь.