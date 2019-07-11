Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

12 июля в Иркутской области станет днем траура по жертвам наводнения. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко, сообщается на сайте областной администрации.

В день траура на всей территории Иркутской области приспустят флаги; учреждениям культуры порекомендуют не проводить развлекательные мероприятия, а телеканалам и радиостанциям — не транслировать развлекательные передачи.

При наводнении в Иркутской области, которое стало одним из самых сильных в истории региона, погибли 25 человек, пострадали более трех с половиной тысяч. Паводок начался 25 июня из-за сильных дождей. Были затоплены около 10 тысяч домов в более чем 100 населенных пунктах. Расходы на восстановление области после наводнения оценили в десятки миллионов рублей.