В Москве 100 муниципальных депутатов потребовали от ЦИК зарегистрировать оппозиционных кандидатов

В Москве 100 муниципальных депутатов обратились к Центральной избирательной комиссии РФ и Мосгоризбиркому с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Текст обращения в фейсбуке опубликовал депутат московского района Хамовники Илья Азар.

«Мы, независимые муниципальные депутаты Москвы, считаем, что выбирать депутатов Московской городской думы должны избиратели, а не избиркомы», — сказано в обращении.

Депутаты заявили, что независимым кандидатам не позволяют проверять подписи, поданные в поддержку «провластных» кандидатов. Кроме того, считают депутаты, некоторые подписи были сфальсифицированы; также их собирали, используя административный ресурс.

Авторы обращения пишут, что кандидаты от мэрии, сама мэрия и Мосгоризбирком «грубо, повсеместно и массово нарушают избирательное законодательство».

6 июля Мосгоризбирком закончил принимать документы для регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Самовыдвиженцы должны были собрать около пяти тысяч подписей. Комиссия должна проверить подписи в течение 10 дней.

Представители оппозиции считают, что их могут не допустить до выборов, забраковав подписи. При этом за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщал штаб Навального, подписи массово подделывали на «фабрике рисовальщиков».

В начале июля появилась петиция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В Мосгоризбиркоме назвали ее попыткой давления на избирательные комиссии.