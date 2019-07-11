По делу о взрывах во время салюта в Минске арестованы двое россиян

В Минске арестовали двоих россиян по делу о взрывах во время праздничного салюта, в результате которых один человек погиб, еще девять пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу белорусского Следственного комитета Ивана Носкевича.

Обвинение россиянам пока не предъявлено, заявил Носкевич, это планируется сделать в течение 10 дней.

Имена арестованных не называются, сообщается лишь, что они сотрудники российской компании, которая поставляла фейерверки для салюта.

Россиян подозревают в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, которое повлекло смерть человека. Ранее сообщалось, что они «осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир».

Во время празднования Дня независимости 3 июля в Минске несколько зарядов пиротехники взорвались около земли. Фейерверки для салюта поставляла компания «Пиро-Росс» из подмосковного Сергиева Посада.

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