На РБК и «Югополис» подали в суд из-за статей о жалобах автопроизводителей на мошенничество в краснодарских судах

Организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края» подала в суд на издания РБК и «Югополис» из-за статей про жалобы нескольких автоконцернов на местные суды. Об этом пишет «МБХ медиа».

В вышедшей 28 мая статье РБК говорилось, что Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar направили в ФСБ, Генпрокуратуру и другие органы жалобу на существование в судах Краснодара взыскания с автопроизводителей компенсаций за дефекты, превышающих стоимость машин. «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», согласно статье, часто представляет истцов на этих процессах.

Организация хочет взыскать с РБК и «Югополиса», написавшего новость по оригинальной статье, по три миллиона 450 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный ее деловой репутации, и требует опровергнуть публикации.

Предварительное заседание по делу назначено на 6 августа. Издания пока не прокомментировали информацию об иске.