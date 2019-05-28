Автоконцерны обвинили суды Краснодара в участии в мошеннической схеме по взысканию компенсаций

Автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились к российским властям с жалобой на существование в судах Краснодара мошеннической, по их мнению, схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев. Об этом пишет РБК.

В обращении утверждается, что в суды Краснодара подаются иски с требованием возместить стоимость машины из-за дефекта. Судебные экспертизы, которые якобы проводят одни и те же специалисты, устанавливают производственный характер дефекта, и судьи присуждают истцам компенсацию, превышающую стоимость машины в несколько раз. Истцов в судах представляет «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края»; в этой организации заявили РБК, что «помогают защитить права людей».

Ходатайства ответчиков судьи отклоняют, а попытки обжаловать решение ни к чему не приводят. По словам представителя автоконцернов, ущерб этим компаниям за несколько лет составил сотни миллионов рублей.

Жалоба направлена в ФСБ, Генпрокуратуру, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет по противодействию коррупции при президенте РФ.