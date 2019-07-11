Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора». Авансы на строительство ЦКАД клали на депозиты и получали проценты

Компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, по версии следствия, использовала авансы, выданные «Автодором», не для строительства Центральной кольцевой автодороги ( ), а для получения дохода в виде процентов на депозитах.

Об этом, как стало известно РБК, говорится в документах по делу бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Речь идет о двух авансах, выданных «Автодором» в 2015-2017 годах компании Агаларова на 12,6 миллиарда рублей и 2 миллиарда рублей. Второй аванс, выданный «Крокусу», фигурирует в деле Кельбаха, следствие считает, что он превысил должностные полномочия, разрешив выдать компании Агаларова эту сумму.

Представители «Крокус Интернэшнл» заявили РБК, что авансы от «Автодора» «поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке». Такой счет, подчеркнули в компании, не допускает размещения временно свободных средств в депозит, а проценты на остаток (0,25% годовых) могут тратиться только на строительство ЦКАД. В Сбербанке от комментариев воздержались.

О возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Кельбаха, руководившего «Автодором» с 2011 года по февраль 2019 года, стало известно в начале июля.

Уголовное дело о превышении полномочий, как было объявлено, связано со строительством ЦКАД, ущерб оценивается в два миллиарда рублей.

«Крокус Интернэшнл» и Crocus Group, в состав которой она входит, были, в числе прочего, подрядчиками строительства объектов на острове Русский к саммиту АТЭС в 2012 году, а также стадионов к ЧМ-2018.