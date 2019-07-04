СК оценил ущерб по делу бывшего главы «Автодора» в два миллиарда рублей

Ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, превышает два миллиарда рублей, сообщает Следственный комитет России.

В отношении Кельбаха возбудили дело по о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он необоснованно использовал бюджетные средства, выделенные на строительство в Подмосковье.

Среди нарушений Кельбаха, о которых сообщает СК, есть выплата аванса компании «Крокус Интернешнл» в размере двух миллиардов рублей, а также оплата комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 миллиона рублей компании «Кольцевая магистраль».

Кельбах возглавлял государственную компанию «Автодор» с 2011 года по февраль 2019-го.